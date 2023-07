Jacaré é devorado por cardume de piranhas no Tocantins e momento viraliza na internet

O provérbio “em lago de piranha, jacaré nada de costas” nunca fez tanto sentido. Provando que tamanho nem sempre é documento, um vídeo viralizou no Instagram ao mostrar um cardume de piranhas atacando e se alimentando das vísceras de um jacaré.

A cena inusitada, ocorrida no Tocantins, foi capturada pelo pescador Kadson Luz e mostra como ataques de piranhas são perigosos mesmo para os animais que coabitam uma mesma região.

Neste caso, o pescador passava com amigos pelo rio Javaés, na região oeste do estado, quando presenciou o jacaré de costas e o grupo de peixes carnívoros batendo na água. No vídeo é possível ver a agressividade dos animais que entram e saem da região abdominal do réptil, dilacerando todo e qualquer vestígio de carne encontrado.