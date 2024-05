Morador em situação de rua é agredido e ferido com um tiro em via pública no Segundo Distrito

Por Davi Sahid

O morador em situação de rua Elivan da Silva Lima, de 38 anos, foi agredido e ferido com um tiro na madrugada desta segunda-feira, 29, em uma rua no bairro Triângulo, no Segundo Distrito de Rio Branco.

A vítima relatou à reportagem que estava em via pública quando foi abordada por três criminosos, membros da facção Bonde dos 13. Os bandidos pediram o celular que estava com Elivan e, em seguida, começaram a agredi-lo com socos no rosto e chutes. Após as agressões, Elivan ainda conseguiu correr; os criminosos efetuaram três tiros na tentativa de matá-lo, e um projétil atingiu de raspão o ombro de Elivan. Após o ataque, os autores do crime fugiram do local.

O morador de rua não acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) nem a Polícia Militar.

Elivan caminhou do bairro Triângulo até o Pronto-Socorro de Rio Branco, onde recebeu atendimento médico.

O caso será investigado pela Polícia Civil.