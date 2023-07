Programa Acre pela Vida promove ação de cidadania em escola de Senador Guiomard

O Programa Acre pela Vida, da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp), foi pela segunda vez a um município acreano, dessa vez Senador Guiomard, onde iniciou na manhã desta quinta-feira, 20, uma ação de cidadania na Escola Aldaci Simões da Costa, que durou o dia todo e recebeu aproximadamente 700 pessoas.

O evento, que teve início às 8h e foi até as 16h, tinha como objetivo dar continuidade a uma série de medidas de segurança pública e bem-estar social desenvolvidas pela Sejusp, oferecendo vários serviços à comunidade, como a emissão de documentos como CPF, carteira de identidade, certidões de nascimento, casamento e título de eleitor.

A estudante de 16 anos, Manuele da Silva Souza, do segundo ano do ensino médio da Escola, se diz muito feliz de poder estudar dentro desse sistema, e fala que a coisa mais importante que a escola prega é o respeito pelas pessoas. Manuele aproveitou a ação para tirar a segunda via da carteira de identidade, pois alega que é uma grande oportunidade para quem não pode ir até a OCA, na capital acreana. “As pessoas que não têm condições financeiras veem esse evento com outros olhos, pois aqui podemos renovar todos nossos documentos sem gastar nada”, declarou.

O professor e gestor da instituição, Alzemiro Silva do Monte, destaca que a escola sempre vai estar de portas abertas para esse tipo de ação, pois acredita que há muito impacto e relevância para a comunidade escolar e civil. “Aqui eles podem descobrir como se tornar um cidadão mais prestativo para a sociedade”, afirmou.

O evento oferecia à comunidade muitos serviços e atividades como apresentação teatral com dicas de segurança, óculos de realidade virtual que simula a embriaguez e atividades de educação de trânsito, exposição de equipamentos utilizados pelo Corpo de Bombeiros, demonstrações de primeiros-socorros e banhos de mangueira, aplicação de vacina e a realização de exames rápidos pela Secretaria Municipal de Saúde, além de palestras sobre violência, Lei Maria da Penha, com a Secretaria da Mulher, e roda de conversa sobre bullying.

O coordenador do Acre pela Vida, coronel Atahualpa Batista Ribera, explica que o trabalho desenvolvido pelo programa é de suma importância, chegando agora também nos municípios. O primeiro a receber o programa foi Brasileia. “Aqui em Senador Guiomard a escola escolhida teve por critério a existência de estudantes de vários locais, englobando até ramais. O objetivo é fazer com que haja uma diversidade maior de pessoas, para que possamos inspirar outras, trazendo todos os serviços que o estado pode oferecer a fim de desenvolver e exercitar a cidadania, criando uma cultura de paz”, disse.

O programa de segurança pública e defesa social, Acre Pela Vida, a tem como finalidade, integrar as políticas públicas de segurança e de defesa social com o objetivo de reduzir a violência e a criminalidade.