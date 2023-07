Norte e Nordeste puxam a fila de Estados mais violentos do país; veja o ranking

Seis Estados do Nordeste e seis do Norte estão entre os 12 mais violentos do Brasil, de acordo com informações do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgado nesta quinta-feira, 20, baseado nos mais recentes dados de registros criminais do país (em 2022). O Amapá, do Norte, tem a maior taxa de assassinatos por 100 mil habitantes (50,6), seguido por Bahia, Amazonas, Alagoas, Pernambuco, Pará, Rio Grande do Norte, Ceará, Sergipe, Rondônia, Roraima e Tocantins. O primeiro Estado fora dessas regiões é o Espírito Santo, do Sudeste, em 13º lugar.

Por outro lado, o Brasil registrou queda de homicídios pelo segundo ano consecutivo, com 47.508 casos em 2022, embora chegue ao segundo menor número da série histórica iniciada em 2011. Um dado chama atenção: com 130 ocorrências por dia, ao menos cinco pessoas foram assassinadas por hora no último ano.

Taxa de homicídios por 100 mil habitantes

1.Amapá: 50,6

2.Bahia: 47,1

3.Amazonas: 38,8

4.Alagoas: 37,9

5.Pernambuco: 37,8

.6.Pará: 36,9

7.Rio Grande do Norte: 36,7

8.Ceará: 35,5

9.Sergipe: 34,8

10.Rondônia: 34,3

11.Roraima: 30,5

12.Tocantins: 30,5

13.Espírito Santo: 29,3

14.Mato Grosso: 29,3

15.Acre: 28,6

16.Maranhão: 28

17.Rio de Janeiro : 27,9

18.Paraíba: 26,1

19.Goiás: 25,2

20.Piauí: 25

21.Brasil: 23,4 (Média nacional)

22.Paraná: 22,7

23.Rio Grande do Sul: 19,8

24.Mato Grosso do Sul: 18,7

25.Minas Gerais: 12,6

26.Distrito Federal: 11,3

27.Santa Catarina: 9,1

28.São Paulo: 8,4



Por Jovem Pan News