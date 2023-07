Secretaria de Saúde do Acre renova e amplia convênio com Hospital Santa Juliana

A Secretaria de Saúde do Acre e o Hospital Santa Juliana, de Rio Branco, firmaram a renovação do 6º termo aditivo ao convênio de mútua colaboração nº 01/2021. A parceria visa à prestação de serviços médicos hospitalares de forma complementar ao Sistema Único de Saúde (SUS) e contempla a ampliação de atendimentos nas áreas de cirurgia ortopédica, otorrinolaringologia e cateterismo cardíaco.

Com a renovação do aditivo, nesta quarta-feira, 19, foi dado início aos atendimentos ambulatoriais dos pacientes que estavam na fila de espera. A inclusão das especialidades proporcionará um atendimento mais abrangente, além de ampliar o quantitativo de procedimentos relacionados ao cateterismo cardíaco.

Em ortopedia, a cirurgia de prótese de quadril não era realizada no Acre e todos os pacientes eram encaminhados para outros estados. No aditivo, foi contemplado o procedimento, bem como na área de otorrinolaringologia, as endoscopias nasais e as timpanomastoidectomias.

Roneido de Carvalho, médico ortopedista e cirurgião de quadril do Hospital Santa Juliana, falou sobre o início dos atendimentos aos pacientes que possivelmente necessitam de artroplastia do quadril, cirurgia de prótese e reconstrução articular. “Realizaremos as avaliações e exames necessários, para posteriormente agendar as cirurgias”, afirmou.

O secretário de Estado de Saúde, Pedro Pascoal, destacou a importância da renovação do convênio e da ampliação dos serviços: “A parceria renovada entre a Sesacre e o Hospital Santa Juliana traz benefícios significativos para o Estado e, acima de tudo, para os pacientes. Estamos comprometidos em oferecer um atendimento de excelência e garantir que os pacientes recebam os cuidados necessários”.