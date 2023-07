Shakira é alvo de nova investigação por fraude e pode receber pena de prisão

No primeiro processo, os promotores alegaram que a estrela pop não pagou cerca de US$ 14,7 milhões (aproximadamente R$ 70, 7 milhões) em impostos quando morou na Espanha entre 2012 e 2014.

Shakira negou ter residido no país no período, mas os promotores insistem que a cantora comprou uma casa na Catalunha em maio de 2012 para morar com o então marido Gerard Piqué, ex-zagueiro do Barcelona e da seleção espanhola, e o primeiro filho do casal, nascido em 2013.

Se for julgada culpada nesta nova batalha judicial, diz o jornal, Shakira pode pagar uma multa de US$ 23,5 milhões (aproximadamente R$ 113 mi) e até receber pena de prisão.