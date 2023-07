Mulher vai parar no pronto-socorro ao ser espancada pelo marido por ciúmes no Acre

Uma mulher identificada por Cregiane Alexandre da Silva, de 35 anos, foi brutalmente espancada pelo marido na noite desse domingo, 23, na rua do Divisor, no Bairro Eldorado, parte alta de Rio Branco.

Segundo informações, Cregiane estava bebendo com o marido, que não teve o nome divulgado. Em dado momento ele teria ficado com ciúmes e colocado a mulher para dentro de casa e começou a agredir a vítima com socos e chutes.

Cregiane chegou a ficar desacordada por alguns minutos. Uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para socorrer a vítima e a encaminhou até o Pronto-Socorro de Rio Branco.

A mulher deu entrada no hospital com hematomas no supercílio esquerdo, sangramento no nariz e inchaço no rosto, mas em situação estável.