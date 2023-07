Adolescente de 12 anos morre ao bater bicicleta em poste no Bonsucesso, em Rio Branco

O adolescente Janderson Souza do Nascimento, de 12 anos, morreu na noite deste domingo, 23, depois de sofrer um acidente enquanto andava de bicicleta no Conjunto Bonsucesso, em Rio Branco.

Ele estava andando de bicicleta na rua 26 de Junho, quando na ladeira que dá acesso à Estrada da Floresta, colidiu contra um poste de iluminação pública.

Segundo informações, ele estava com um grupo de amigos andando de bicicleta e carregava outra menor de idade, identificada como Eloá, na garupa. Ao descer a ladeira, bateu em um buraco, perdeu o controle da bicicleta e bateu a cabeça em um poste de iluminação.

Uma viatura do SAMU foi acionada para fazer os primeiros atendimentos. Devido ao estado grave, o rapaz precisou ser intubado no pronto-socorro de Rio Branco. Eloá, de 14 anos, também foi atendida por apresentar alguns ferimentos, mas se encontra estável. Janderson não resistiu aos ferimentos e foi a óbito no hospital.