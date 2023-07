Mulher sai de hemodiálise, bebe cerveja e cai de moto na capital acreana

A motociclista Rosa Fideles de Oliveira, de 45 anos, perdeu o controle da direção após se sentir mal e caiu no asfalto. O acidente aconteceu na noite desta quarta-feira, 5, na Via Chico Mendes, em Rio Branco.

Segundo informações repassadas pela própria vítima, ela teria saído da Fundação Hospitalar após fazer hemodiálise e passado no centro da cidade, onde teria consumido meio copo de cerveja, e depois seguiu rumo à sua casa.

Na Via Chico Mendes, Rosa acabou se sentindo mal enquanto conduzia a moto, o que acabou provocando o acidente. A vítima foi socorrida por um viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Rosa deu entrada no Pronto-Socorro de Rio Branco com escoriações e uma fratura no braço, porém o estado de saúde é estável.