Flamengo vence o Athletico-PR de virada e larga em vantagem

A etapa inicial foi definida pela eficiência. O Athletico entrou na partida para se fechar e tentar jogar com bolas longas e colocou a bola na rede com Canobbio na única grande chance que teve. O Flamengo teve a bola na maior parte do tempo, mas não conseguiu transformar isso em grandes oportunidades, só teve duas, uma em cobrança de falta de Arrascaeta e outra em cabeçada de Pulgar, a única do time na direção do gol, facilmente defendida por Bento.

Os donos da casa voltaram em ritmo mais acelerado, usando a posse de bola para levar mais perigo. Logo aos 8, Arrascaeta sofreu pênalti de Madson, que Pedro cobrou para abrir o placar. A virada veio também em bola parada. Arrascaeta levantou bola na área em cobrança de falta, e Bruno Henrique ganhou de Fernandinho no alto para cabecear no contrapé de Bento e garantir a virada. Os atleticanos, que passaram a maior parte do jogo fechados, evitaram se abrir para não tomar um terceiro gol.