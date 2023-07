América-MG vence Corinthians por 1 a 0 no Independência

Com a vitória, o América tem a vantagem do empate no jogo de volta para se classificar. Uma vitória do Corinthians por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis. O time alvinegro garante a vaga no tempo normal em caso de vitória por dois ou mais gols de diferença. O jogo de volta está marcado para o sábado, dia 15, às 16h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, na capital paulista (clique aqui e confira a tabela da Copa do Brasil). Quem se classificar vai enfrentar o vencedor do confronto entre Palmeiras e São Paulo na semifinal.

Primeiro tempo