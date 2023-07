São Paulo bate Palmeiras e sai na frente na Copa do Brasil 2023

Um herói pouco provável decidiu a vitória por 1 a 0 do São Paulo sobre o Palmeiras nesta quarta-feira, no Morumbi, pelo confronto de ida nas quartas de final da Copa do Brasil. O único gol do Choque-Rei – golaço mesmo com desvio do palmeirense Luan no meio do caminho – foi marcado por Rafinha, o primeiro do lateral-direito de 37 anos desde que chegou ao clube do Morumbi, em 2022. Com casa cheia, o Tricolor contou com apoio da torcida para abrir vantagem na luta por uma vaga na semifinal do torneio.

Como fica?

O resultado dá ao São Paulo a vantagem de poder empatar no estádio palmeirense, na semana que vem, para garantir a classificação. Uma vitória do Verdão por um gol de diferença leva a decisão para as cobranças de pênaltis. Os palmeirenses garantem a vaga no tempo normal em caso de vitória por dois ou mais gols de diferença. As duas equipes agora se enfrentam no Allianz Parque na quinta-feira, dia 13.



Sem entrevista, mas com reclamação

Por decisão da presidente Leila Pereira, o Palmeiras chegou e deixou o Morumbi nesta quarta-feira sem falar com a imprensa. Durante o jogo, porém, o perfil do clube reclamou de um possível pênalti e questionou o VAR pedindo um toque no braço de Pablo Maia dentro da área do Tricolor.





Mais problemas físicos?

O São Paulo viu sua lista de preocupações aumentar durante o Choque-Rei. No total, foram três atletas substituídos por causa de problemas físicos: Calleri e Luciano no intervalo, e Alan Franco no segundo tempo. O time de Dorival Júnior já contava com nove ausências por causa de problemas físicos.

Primeiro tempo

Com novidades nas duas escalações, o Palmeiras usou três zagueiros para proteger o sistema defensivo e explorar a velocidade do ataque. Deu certo na primeira investida, quando Mayke avançou pela direita e cruzou para Dudu cabecear com perigo. Dúvida antes do clássico, Calleri foi o protagonista da principal chance da primeira etapa – o argentino ganhou da marcação, deu um chapéu em Weverton, mas errou a finalização. Melhor depois da metade da primeira etapa, o Tricolor achou mais espaços para criar e levou perigo em uma finalização de fora da área de Wellington Rato, que foi defendida pelo goleiro palmeirense.

Segundo tempo

Por problemas físicos e também opção tática, Dorival voltou do intervalo com três mudanças: Rodriguinho, Alisson e Juan entraram nos lugares de Gabi Neves, Luciano e Calleri. Logo aos três minutos, Caio Paulista fez jogada individual e chutou por cima do gol palmeirense. Com mais presença ofensiva e sem ser pressionado pelo Verdão, o São Paulo quase abriu o placar aos 33 minutos. Juan dividiu na grande área e rolou para Wellington Rato, que teve finalização desviada por Luan em cima da linha. Mas o gol da vitória são-paulina saiu três minutos depois: Rafinha arriscou de fora da área e contou com desvio em Luan para acertar o ângulo e marcar um lindo gol.

