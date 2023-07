Mais de 56 Kg de drogas são capturados em pneus de caminhão pela PRF no Acre

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou a prisão de um caminhoneiro e apreendeu pasta base e cloridrato de cocaína nessa sexta-feira (14). A droga estava oculta nos pneus de veículo de carga. O flagrante de tráfico de drogas aconteceu na capital acreana.

Os policiais efetuavam serviço de ronda nas proximidades da Unidade Operacional, no km 115 da BR 364, no município de Rio Branco/AC, momento em que avistaram um cavalo trator e semirreboque em movimento no sentido para Porto Velho/RO. Com o intuito de efetuar fiscalização de trânsito para a garantia da segurança viária, os PRFs ordenaram parada ao motorista.

Durante a abordagem, o caminhoneiro apresentou nervosismo em excesso e várias histórias sobre a viagem, atos incomuns para um profissional do transporte. Diante da fundamentada suspeita, os policiais realizaram fiscalização minuciosa e apreenderam substâncias análogas a pasta base de cocaína (aproximadamente 41kg) e mais cloridrato de cocaína (cerca de 15,34kg), totalizando em torno de 56,34 kg, divididos de formas desiguais, dentro de dois pneus do veículo.

Diante do flagrante delito, o homem de 38 anos de idade recebeu voz de prisão e confirmou que receberia certa quantia em dinheiro para levar o conjunto veicular até Cuiabá/MT. Os veículos, os entorpecentes e o homem foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal em Rio Branco.