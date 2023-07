Adolescente é apreendido ao tentar se livrar de cocaína e pular cerca no Mocinha Magalhães

A Polícia Militar do Acre (PMAC), por meio do Grupamento de Intervenção Rápida Ostensiva (Giro), apreendeu na noite dessa sexta-feira, 14, um adolescente que portava substância entorpecente, no bairro Mocinha Magalhães, em Rio Branco.

A Equipe realizava o patrulhamento próximo a um local conhecido como ponto de comercialização de drogas, quando avistou uma pessoa que, ao receber a voz de parada, se evadiu por um córrego.

O indivíduo se desfez de um pacote e tentou pular uma cerca, no entanto, foi impedido pela equipe do Giro. Durante a abordagem e buscas, foi possível localizar um pacote contendo 32 trouxinhas de uma substância aparentando ser cocaína.

O indivíduo, por ser menor de 18 anos, foi apreendido pelo ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas e conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla) para as providências legais cabíveis.