Grávida de 4 meses é assassinada a tiros em perseguição no bairro Cidade do Povo

Uma mulher grávida de 4 meses morreu assassinada com vários tiros enquanto era perseguida junto ao marido por quatro homens no conjunto habitacional Cidade do Povo, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, a vítima estava na rua Virgílio Caetano quando ela percebeu a presença de quatro indivíduos. Ela correu juntamente com o marido na rua da Costa F3.

Segundo informações, dois abordaram ela e outros dois saíram correndo até o final da rua em busca do marido da vítima, mas não conseguiram pegar ele, que se embrenhou dentro a mata.

A vítima foi executada com vários tiros. Uma viatura do SAMU foi acionada para socorrer a vítima, mas chegando ao local, a mulher já estava morta.

Policiais militares do 2° Batalhão também foram acionados, estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos da perícia criminal. Os Policiais colheram as informações e foi feita uma ronda pela região para tentar prender os autores do crime, mas ninguém não foi encontrado.

Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) colheram as primeiras informações e o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).