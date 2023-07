Gasolina do Acre é a 2ª mais cara do país, mas botija de gás está cada vez mais barata

Divulgado no começo da noite desta sexta-feira (14) o boletim semanal da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) mostra que o preço médio do litro da gasolina comercializada no Acre é o segundo maior do Brasil nesta segunda semana de julho.

Assim, apesar de todas as medidas e tudo o que vem sendo feito em termos fiscais, vendida a R$ 6,27 a gasolina no Acre só não é mais cara do País porque em Manaus (AM) negociam o combustível a R$ 6,28. Junto com o valor praticado na praça de Porto Velho (R$ 6,07) os preços são de longe os mais altos do País para o mesmo combustível.

O preço médio do litro do etanol era R$ 4,72 no levantamento passado e segue no mesmo valor nesta 2.ª quinzena.

De modo bastante interessante, a cotação média da botija de 13 quilos do gás de cozinha segue em queda no Acre: saiu de R$ 114,50 para R$ 113,97, uma redução relevante de cinquenta e três centavos de real. Seguindo tendência de queda desde junho. O diesel comum caiu um centavo novamente, mesmo valor de redução da semana anterior, chegando a R$ 5,86 por litro no preço médio atualmente.