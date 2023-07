Jovem de 18 anos morre em acidente de moto entre Bujari e Sena Madureira

Um acidente envolvendo uma motocicleta deixou um jovem de 18 anos sem vida no final a tarde dessa quinta-feira, 13, na BR-364, na altura do quilômetro 60, entre os municípios de Bujari e Sena Madureira.

O rapaz identificado como João Paulo havia saído do município de Bujari em sua motocicleta para realizar a manutenção de uma furadeira na fazenda Berrante, local em que trabalhava, quando acabou invadindo a contra-mão e batendo de frente com um carro modelo Palio.

Com o impacto, João Paulo foi arremessado a cerca de 10 metros e morreu no local. Já o condutor do Palio foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para o pronto-socorro de Rio Branco. A motocicleta em que João trafegava ficou totalmente destruída, dificultando a identificação do modelo do veículo.

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi até o local para resguardar a área ao trabalho da perícia da Polícia Civil, que dará início às investigações. O corpo da vítima foi recolhido e levado para o IML de Rio Branco para a realização dos exames cadavéricos.