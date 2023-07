Jair Bolsonaro se hospeda no Palácio dos Bandeirantes a convite de Tarcísio

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) chegou em São Paulo nesta terça-feira (25), e ficará hospedado no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista. O convite para a estadia foi feito pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Bolsonaro está na cidade para participar de reuniões com empresários e também para cerimônias de filiação de políticos do Partido Liberal.

Um aliado do governador de São Paulo afirmou que Tarcísio receberá o ex-presidente como um amigo, que “os dois devem conversar sobre tudo”, e que Bolsonaro é uma pessoa a quem Tarcísio “deve muito e que sempre quer ajudá-lo”.

A visita e hospedagem de Bolsonaro no Palácio dos Bandeirantes ocorre depois de um desentendimento público do ex-presidente com Tarcísio sobre a reforma tributária.

No início de julho, durante a reunião de dirigentes de direita na sede nacional do PL, em Brasília, Tarcísio havia defendido a reforma tributária, quando foi interrompido pelo ex-presidente, que era contra a proposta.

Na ocasião, Bolsonaro fez críticas públicas ao governador de São Paulo, e disse que lhe faltava “experiência política”.

No começo do mês, Bolsonaro e Tarcísio se encontraram por mais de três horas e se entenderam. Segundo aliados, Tarcísio disse a Bolsonaro que “amigo é aquele que diz o que o outro não quer ouvir” e que o ex-presidente errou ao adotar a narrativa de que a reforma tributária era uma reforma do PT. Na visão do governador, o PT pouco fez pela reforma.

Essa é a segunda vez que Bolsonaro é recebido por Tarcísio de Freitas no Palácio dos Bandeirantes. Em junho, o ex-presidente esteve em SP e passou uma noite na residência oficial.