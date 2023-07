Operação da Polícia Civil resultou na apreensão de mais de 38 kg de droga e na prisão de um peruano

Um homem de 19 anos, das iniciais J. F. M. P., de naturalidade peruana foi preso e mais de 38 kilos de drogas foram apreendidos em mais uma fase da operação Hórus, Programa Guardiões das Fronteiras, ocorrido no município de Rodrigues Alves, na região do Vale do Juruá.

A ação integrada, que ocorreu na tarde de ontem, 24, contou com agentes da Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia federal e Gefron. Além da apreensão de 38,530 kg de oxidado de cocaína, também foi apreendida uma pistola 9mm com 11 munições.

Para o êxito da operação, foram montadas equipes das forças de segurança, as quais se deslocaram via fluvial e via terrestre, realizando uma força tarefa nos rios e ramais do município de Rodrigues Alves a fim de interceptar carregamento de drogas que possivelmente estaria descendo o Rio Juruá em uma embarcação.

Depois de algumas horas, as equipes conseguiram abordar embarcação no Rio Juruá, nas imediações do porto de Rodrigues Alves, sendo que no interior da embarcação foi encontrado uma pistola 9mm com 11 munições intactas e a quantia de 38 tabletes de oxidado de cocaína, pesando 38,530 kg.

O proprietário do material ilícito é de nacionalidade peruana e se apresentou como J. F. M P. de 19 anos de idade, o qual estava na embarcação e vinha da cidade de Marechal Thaumaturgo, fronteira com o Peru, tendo o destino da droga a cidade de Cruzeiro do Sul.

Diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao autor e juntamente com o material apreendido, conduzido a Delegacia de Polícia Civil.

Por Assessoria/ PCAC