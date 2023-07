Influenciadora digital é presa por suspeita de aplicar golpe do “Boa noite, Cinderela”

A influenciadora digital Vitória Guarizo Demito, de 25 anos, e o modelo Gabriel Duarte de Meneses, de 28 anos, foram presos na terça-feira, 25, na Vila Andrade, na zona sul da capital paulista, por suspeita de aplicarem o golpe conhecido como “boa noite, Cinderela”.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), policiais civis deflagraram a Operação Vitória para cumprir mandados de busca e apreensão e prisão preventiva contra os dois suspeitos de integrar uma quadrilha que atrai vítimas com anúncios de serviço de acompanhante para roubá-las.

VÍDEO: Polícia do RJ investiga se turistas foram vítimas do “boa noite, cinderela”

Segundo a SSP, a investigação apontou que os dois presos participaram de um roubo em maio deste ano, depois de um encontro marcado por meio de um aplicativo, no qual obrigaram um homem a ingerir substâncias psicotrópicas e usaram métodos de tortura para fazê-lo transferir cerca de R$ 40 mil.

No imóvel onde eles estavam, a polícia apreendeu celulares, computadores, drogas e diversos medicamentos usados para sedar vítimas, além de um carro modelo Jaguar.

Conforme a investigação, os indiciados foram encaminhados ao 27° DP, onde a prisão foi formalizada e o caso está sendo investigado.

Segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), os dois passarão por audiência de custódia nesta quarta-feira, 26, no Fórum Criminal Ministro Mário Guimarães, localizado na Barra Funda, na zona oeste da cidade.

“Os presos ainda não foram apresentados. Assim que tivermos o resultado da audiência, informaremos”, disse em nota.