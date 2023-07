Automóvel invade contramão e colide em motociclista na Antônio da Rocha Viana

Uma colisão envolvendo um veículo modelo Gol de placa NAF 2014 e uma motocicleta CG Titan 150 de placa MZU 6623 aconteceu na tarde deste domingo, 2, na avenida Antônio da Rocha Viana, em Rio Branco.

O condutor do Gol invadiu a contramão e acabou colidindo contra a motocicleta. Com a colisão o motociclista identificado pelo nome de Carlos André Nogueira Furtado, de 32 anos, foi arremessado para o alto. Apesar da cena forte do acidente, o rapaz teve apenas ferimentos leves e foi conduzido para a UPA da Sobral.

O motorista do carro saiu ileso do acidente. Segundo informações repassadas por populares ele apresentava sinais de embriaguez. A polícia de trânsito foi acionada e resguardou a área para o trabalho da perícia da Polícia Civil.