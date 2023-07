Cuiabá vence em casa e empurra o Santos pra mais perto do Z4

Com mais volume de jogo, o Cuiabá conseguiu abrir o placar no começo do segundo tempo. Deyverson aproveitou cobrança de escanteio, subiu mais que a defesa do Santos e mandou a bola no ângulo de João Paulo, que nada pode fazer. O ataque dos visitantes manteve-se inoperante na etapa final. Sem ser incomodado na defesa, o Cuiabá ampliou a vantagem aos 29 minutos em jogada ensaiada: Ceppelini bateu falta deixando a bola no jeito para a finalização de Denilson, de fora da área. A bola entrou no canto esquerdo do gol santista. Rikelme ainda teve tempo de fazer o terceiro, um golaço de longe.