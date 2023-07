Choque: Homem morre enquanto instalava condicionador de ar no bairro Manoel Julião na capital

O trabalhador Maique Barros recebeu uma descarga elétrica e morreu durante a instalação de um ar-condicionado neste domingo, 2, em uma casa na rua Veterano Telmo Pinto, no bairro Manoel Julião, em Rio Branco. Ele era dono de uma empresa de refrigeração e estava trabalhando no momento do acidente fatal.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou imediatamente uma viatura de suporte avançado (01) para o endereço da ocorrência, para prestar os primeiros atendimentos ao trabalhador.

Chegando ao local, os paramédicos precisaram chamar o Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC), pelo fato da vítima está em cima do telhado, em uma certa altura do solo. Rapidamente, a equipe de socorro dos bombeiros se deslocou até a ocorrência, porém, quando chegou ao local, a polícia militar e populares já haviam retirado a vítima da cobertura da construção.

Os socorristas do Samu com os bombeiros começaram uma corrida contra o tempo para tentar salvar Maik, que não respondeu aos estímulos dos paramédicos, que tentavam incansavelmente fazer a massagem cardíaca para trazer a vítima de volta a vida. O trabalhador foi intubado e a equipe usou um desfibrilador cardíaco que serve para tentar evitar a morte do indivíduo com uma parada cardíaca. Todos os procedimentos foram em vão e Maik Ribeiro foi declarado morto pela equipe paramédica.

O corpo do trabalhador foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para dar continuidade aos trâmites legais até a liberação para os familiares.