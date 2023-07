Atlético-MG cede empate para o América-MG e segue sem vencer

O Atlético-MG segue sem vencer sob o comando de Felipão. Neste domingo (2), em um duelo com domínio do Galo na primeira etapa e do América-MG na segunda etapa, as equipes empataram em 2 a 2, no MIneirão, pela 13ª rodada do Brasileirão.

Mandante e com a maior parte da torcida, o Atlético começou “voando” e abriu o placar logo no primeiro minuto com um belo gol. Hulk lançou Pavón, que cruzou na área. Zaracho pegou de primeira e mandou para as redes. Aos 27, o América errou na saída de bola, Hulk invadiu a área e tocou no canto de Pasinato para fazer 2 a 0.

O intervalo veio e Vagner Mancini mexeu no time, que melhorou muito e buscou o empate, com dois gols de Mastriani. No primeiro, ele subiu mais que Jemerson e marcou de cabeça. Aos 26, Benítez tentou a finalização e o atacante mostrou oportunismo para, de letra, deixar tudo igual.

O resultado acabou não sendo bom para nenhum dos dois. O Galo perdeu a chance de se aproximar dos líderes, enquanto o Coelho segue afundado na zona de rebaixamento.

Classificação do Brasileirão Atlético-MG: 10º lugar, com 20 pontos

América-MG: 19º lugar, com 9 pontos

Próximos jogos do Atlético-MG: Corinthians (C) – 09/07, 16h – Brasileirão

Goiás (F) – 16/07, 18h30 – Brasileirão

Próximos jogos do América-MG Corinthians (C) – quarta-feira (05/07), 21h30 – Copa do Brasil

Coritiba (F) – sábado (08/07), 18h30 – Brasileirão



Fonte: ESPN