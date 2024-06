Fortaleza x Athletico-PR: onde assistir ao vivo, horário e escalações

O Fortaleza receberá o Athletico-PR neste domingo (2), às 18h30, no Estádio Presidente Vargas, pela sétima rodada da Série A do Brasileiro. O mandante tem sete pontos na competição. Os visitantes chegam com 13 pontos na tabela. O ge acompanha em Tempo Real.

O Fortaleza vem de vitória diante do Sportivo Trinidense pela Sul-Americana, no meio da semana, por 2 a 1, e classificação às oitavas de final. O time também conseguiu chegar à final da Copa do Nordeste, após goleada diante do Sport fora de casa por 4 a 1.

O Athletico-PR lidera o Brasileirão. O time paranaense soma 13 pontos, empatado com o Bahia, mas com maior saldo de gols (6 a 3). O Furacão vem de quatro jogos sem derrota na competição nacional, sendo duas vitórias consecutivas sobre Vasco (1 a 0) e Palmeiras (2 a 0). No meio de semana, porém, o Rubro-Negro perdeu por 1 a 0 para o Sportivo Ameliano, do Paraguai, pela Copa Sul-Americana.

Fortaleza – Técnico: Juan Pablo Vojvoda

O Fortaleza chega com Brítez suspenso. Com isso, Kuscevic deve atuar na zaga. Lucero está pendurado. Com isso, Vojvoda deve escalar um time semelhante ao que venceu Sport e Sportivo Trinidense. O Fortaleza tem uma vitória e quatro empates na Série A.

Provável escalação: João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Titi, Felipe Jonatan; Pedro Augusto, Hércules, Pochettino; Yago Pikachu, Lucero e Moisés.

Quem está fora: Calebe, Marinho e Sasha (DM); Brítez (suspenso).

Pendurado: Lucero.

Athletico-PR – técnico: Cuca

O técnico Cuca terá problemas para escalar o Athletico. O lateral-esquerdo Esquivel e o volante Fernandinho estão suspensos. Fernando é o favorito para começar na esquerda, e Alex Santana é o principal candidato para formar dupla com Erick no meio de campo. Na zaga, Thiago Heleno, liberado pelo departamento médico, voltou ao time no jogo de quinta-feira e deve ser titular novamente ao lado de Kaique Rocha.

Provável escalação: Bento; Léo Godoy, Thiago Heleno, Kaique Rocha e Fernando; Erick, Alex Santana e Zapelli; Cuello, Canobbio e Pablo.

Desfalques: Esquivel e Fernandinho (suspensos).

Pendurado: Leo Godoy.