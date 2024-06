São Paulo x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, horário e escalações

São Paulo e Cruzeiro se enfrentam neste domingo, às 18h30 (de Brasília), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, no Morumbis, na retomada do campeonato. O Premiere transmite a partida ao vivo, e o ge acompanha em tempo real.

Invicto nas mãos de Luis Zubeldía, com sete vitórias e dois empates, o São Paulo vem em ótima fase, classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil e da Libertadores e em busca de coisas maiores dentro do Campeonato Brasileiro. Até aqui, fez seis jogos, venceu três, empatou um e perdeu dois.

O Cruzeiro vive o momento mais positivo da temporada, com cinco vitórias seguidas. Na Copa Sul-Americana, embalou três triunfos e conquistou vaga nas oitavas de final. No Brasileirão, são três vitórias, um empate e uma derrota em cinco rodadas.

Escalações prováveis

São Paulo – técnico: Luis Zubeldía

Luis Zubeldía tem dois desfalques por suspensão neste jogo: Luciano e Igor Vinícius, que receberam seus terceiros cartões amarelos na vitória contra o Fluminense. Na lateral, Moreira deve assumir a função. Já na frente, ele pode centralizar Lucas e escalar André Silva pela direita. Outras opções que o elenco apresenta são Erick, Ferreira, Galoppo e Michel Araújo.

Provável escalação: Rafael, Moreira, Arboleda, Alan Franco e Welington; Alisson, Bobadilla e Nestor; Lucas, André Silva (Erick, Ferreira, Galoppo ou Michel Araújo) e Calleri.

Quem está fora: Igor Vinícius e Luciano (suspensos), Rafinha (fratura na fíbula esquerda), Wellington Rato (aprimorando a parte física) e Pablo Maia (lesão no tendão conjunto do semitendíneo e bíceps femoral da coxa esquerda).

Pendurado: Rodrigo Nestor

Cruzeiro- técnico: Fernando Seabra

O técnico segue sem contar com Arthur Gomes, titular pelo lado do ataque. A tendência é de manutenção do time que entrou em campo contra a Universidad Católica, quando Gabriel Veron foi utilizado na vaga do camisa 11. Ele não terá sequência apenas em caso de queixa física, uma vez que começou uma partida pela primeira vez no ano. Neste caso, Robert é a outra alternativa para a função.

Provável time: Anderson; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon; Lucas Romero, Lucas Silva e Matheus Pereira; Barreal, Gabriel Veron e Rafa Silva.

Quem está fora: Matheus Vital (cirurgia no ombro), Dinenno (cirurgia na região do púbis), Arthur Gomes (edema muscular na coxa) e Filipe Machado (em negociações para deixar o clube), Cifuentes e Gabriel Grando (não foram relacionados).

Pendurados: Matheus Pereira, Rafael Elias e Zé Ivaldo

Arbitragem

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

Árbitro Assistente 1: Fabricio Vilarinho da Silva (Fifa-GO)

Árbitro Assistente 2: Victor Hugo Imazu dos Santos (GO)

Quarto Árbitro: Marielson Alves da Silva (BA)

Árbitro de Vídeo: Wagner Reway (VAR-Fifa-ES)