Árbitro de futebol morre em acidente de trânsito em Cruzeiro do Sul; vídeo

O árbitro de futebol Valdecir Silva da Cruz, conhecido por Val, morreu na noite deste sábado, 1°, na Rodovia AC-405, quando seguia para casa depois de apitar um jogo. Val seguia de moto quando um carro na contramão, o forçou a desviar, e ele bateu na traseira de uma carreta estacionada à margem da rodovia estadual. Ele morreu no local.

Imagens capturadas por câmeras de segurança mostram o momento em que um veículo avança na contramão da Rodovia, que é dividida por um canteiro central, forçando o condutor a fazer o desvio mortal. Quando o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegou, só constatou o óbito de Val.

Pelas imagens é possível ver, que além de estar na contramão, o carro estava com farol alto. A Polícia Militar, que esteve no local do acidente, tenta identificar o motorista do veículo que causou o acidente com vítima fatal.

“Uma das possibilidades é de que esse carro saiu de alguma rua próxima e não fez o retorno no local certo, indo na contramão ali. O motociclista nem esperava vir um carro na direção dele e foi pego de surpresa indo de encontro à carreta parada. O condutor do carro será identificado e responsabilizado de alguma forma”, citou o comandante do Pelotão de Trânsito da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul, tenente Alessandro.

Veja o vídeo: