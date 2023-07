Em um jogaço na Arena da Baixada, Athletico-PR e Palmeiras empataram por 2 a 2, neste domingo (2), pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A partida foi emocionante, com o Verdão abrindo 2 a 0 e o Furacão reagindo de forma espetacular, buscando o empate e quase virando o placar nos minutos finais.

O time paulista teve a chance de abrir o placar logo no 1º ataque, quando Zé Ivaldo deu cotovelada em Endrick na área e o árbitro marcou pênalti após rever o lance no VAR.

Na cobrança, porém, Endrick bateu muito mal e praticamente recuou a bola nas mãos do goleiro Léo Linck, que agarrou sem dar rebote.

O futuro jogador do Real Madrid, porém, não se abalou e abriu o placar para o Palmeiras aos 22 minutos.

Depois de cruzamento perfeito de Breno Lopes, o camisa 9 se deslocou bem do marcador e acertou bonito peixinho para estufar as redes.

Na volta do intervalo, Gabriel Menino ingressou na vaga de Richard Ríos no Alviverde e a alteração fez efeito quase instantaneamente.

Em boa tabela com Breno Lopes, o volante invadiu a área, chutou e contou com desvio fatal em Thiago Heleno para fazer 2 a 0.

A reação athleticana começou aos 21, quando a bola explodiu na mão do lateral Garcia na área. O juiz anotou pênalti para o Furacão e deu o 2º amarelo, expulsando o lateral palmeirense.

Na batida, Vitor Bueno deslocou Weverton e colocou fogo na partida.

Com a pressão da torcida, os rubro-negros foram com tudo para cima e acharam o empate pouco depois, em uma bela jogada.

Após ótimo lançamento da intermediária, Madson correu nas costas de Vanderlan e ajeitou de cabeça para Vitor Roque, que só “cumprimentou” na pequena área.

Foi o 15º gol do jovem craque no ano pelo Furacão – o Barcelona tem interesse no atleta e está muito próximo de fechar negócio pelo garoto.