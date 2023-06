VÍDEO: caminhoneiros morrem carbonizados após colisão frontal na BR-364, em Jaru

Imagens feitas por moradores mostra a explosão que aconteceu após dois caminhões boiadeiros colidirem na BR-364. O acidente aconteceu no município de Jaru (RO), por volta das 21h da última quarta-feira (31) e dois condutores morreram carbonizados.

O motorista de um caminhão baú presenciou o acidente e contou que viu quando um dos caminhões invadiu a pista no sentido contrário.

O motorista sobrevivente relatou à polícia que quando percebeu que o veículo estava se aproximando, foi possível desviar, tirando o caminhão que dirigia da via. O homem relata que o caminhão boiadeiro que estava atrás dele não conseguiu desviar e colidiu de frente com o outro veículo.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), quando a equipe chegou no local, ambos os veículos estavam em chamas e foi necessário acionar o Corpo de Bombeiros. Quando as chamas foram contidas, a polícia identificou em cada veículo, um corpo carbonizado.

As vítimas foram identificadas como Marcos Henrique Forquim dos Santos, de 22 anos e Landerico Speroto, de 60 anos. Ambos estavam no banco do motorista e morreram na hora, seus corpos foram identificados pelo pai e esposa respectivamente.

Marcos Henrique era filho do proprietário da empresa que realizava o transporte bovino e recentemente tinha se mudado de Jaru (RO) para Ariquemes (RO). O caminhão baú foi atingido de raspão pela colisão, mas o motorista sofreu apenas lesões leves e foi liberado para seguir viagem.

Os animais que estavam sendo transportados também morreram e alguns ficaram desorientados soltos na pista.

A operação contou com a ação conjunta da PRF, o Corpo de Bombeiros e veículos da Prefeitura Municipal de Jaru, como um caminhão pipa e duas máquinas.

Fonte: Contilnet