Mauro Cid dá novo depoimento sobre joias e repete que Bolsonaro queria reaver pacote

De acordo com Cid, não houve ordem de recuperação do presente por parte do ex-presidente, mas sim uma solicitação.

O ex-ajudante de ordens, relatou que, em seguida, entrou em contato com Júlio César Vieira Gomes, então secretário especial da Receita.



Gomes confirmou que havia um pacote retido e que já havia um pedido de liberação dos itens datado de novembro de 2021, em nome do ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque.



Cid afirmou que Júlio César o orientou sobre como deveria ser feito o documento para solicitar à Receita a retirada do presente.



A maior parte das tratativas aconteceu por meio do WhatsApp, de acordo com o ex-ajudante de ordens.