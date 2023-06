São Paulo vira sobre o Athletico-PR e cola no G4 do Brasileirão

O São Paulo venceu o Athletico por 2 a 1, de virada, nesta quarta-feira, no Morumbi, e encostou no G4 do Campeonato Brasileiro. Vitor Roque abriu o placar para o Furacão, mas Gabriel Neves empatou ainda no primeiro tempo. Na etapa final, Luciano garantiu a vitória do Tricolor com um lindo chute no ângulo após jogada que começou com o goleiro Rafael.

Como fica

A vitória faz o São Paulo chegar ao quinto lugar, com 18 pontos. O Furacão cai para sexto, com 16. O Botafogo, líder do torneio, lidera com 24 e enfrenta o Cuiabá, fora de casa, na quinta. Clique aqui e veja a classificação completa!



Primeiro tempo

O São Paulo deu espaços na marcação no início do jogo e viu o Athletico chegar ao gol logo aos dez minutos. Vitor Bueno recebeu livre na linha de fundo e cruzou rasteiro. A bola atravessou a área e sobrou para Vitor Roque só empurrar às redes. Nestor, aos 14, quase empatou em chute cruzado que Bento conseguiu salvar. O Tricolor buscou a igualdade aos 18. Depois de tabela entre Calleri e Luciano, a bola sobrou para Gabriel Neves encher o pé. Mas o Furacão não se abateu e voltou a dominar o jogo, principalmente em cima dos erros defensivos do adversário. Aos 31, Alan Franco, que entrara no lugar de Diego Costa, salvou em cima da linha um chute de Cuello. Pouco depois, aos 35, Vitor Bueno acertou o travessão ao tentar um cruzamento para a área.

Segundo tempo

O São Paulo melhorou no segundo tempo com as entradas de Rodriguinho e Alisson e passou a pressionar. A virada aconteceu no primeiro minuto, em jogada que começou com o goleiro Rafael. Caio Paulista tocou para Rodriguinho, que encontrou Calleri na área. O centroavante dominou e rolou para Luciano soltar a bomba e acertar o ângulo esquerdo de Bento. O Athletico foi para cima. Aos, 12, Christian quase empatou em carrinho na pequena área. Com o São Paulo mais recuado e sem conseguir encaixar os contra-ataques, o Furacão se lançou à frente de vez. Aos 32, Terans levou perigo em chute que teve desvio em Alisson. Nos minutos finais, o time paranaense rondou a área, teve mais posse de bola, mas não conseguiu empatar.

Quem será o técnico?

A partida foi a primeira do Athletico desde a saída do técnico Paulo Turra, demitido pela diretoria depois que Felipão fechou com o Atlético-MG. O auxiliar Wesley Carvalho dirigiu a equipe e continuará na função até a contratação de um novo treinador.

Público e renda

Público: 22.882 torcedores.

Renda: R$ 902.398,00.

Próximos jogos

O São Paulo volta a jogar no sábado, contra o Cruzeiro, às 21h, no estádio Independência, em Belo Horizonte. O Athletico recebe o Corinthians, também no sábado, às 16h, na Arena da Baixada, em Curitiba.



Fonte: ge