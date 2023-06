Fortaleza vence, cola no G-6 e aumenta jejum do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro 2023

O segundo tempo começou mais aberto, mais corrido, mas sem chances claras. Ficou dessa maneira, com contra-ataques dos dois lados, até por volta dos 12 minutos. Depois o ritmo lento foi retomado, voltando a acelerar na metade da etapa final. A primeira grande oportunidade foi do Cruzeiro, aos 25, com Henrique Dourado. A resposta foi imediata, mas Lucero parou em Rafael Cabral. Hércules também finalizou com perigo, mas em impedimento. Aos 34, o Leão do Pici foi fatal. Roubou no campo de defesa, Calebe foi acionado e deixou Lucero sem goleiro para marcar: 1 a 0. O time ainda teve duas chances com Galhardo para matar a partida, mas sem sucesso. O Cruzeiro, por sua vez, esteve perto de empatar em cabeçadas de Dourado e Stênio. Mais nenhum gol, e o placar mínimo foi definitivo.