Acidente na estrada do Pacífico deixa três pessoas feridas, entre eles uma criança de 3 anos

Nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira, 21, um acidente envolvendo um caminhão boiadeiro e uma caminhonete deixou três pessoas feridas, uma delas em estado grave na BR-317, km 18, da Estrada do Pacífico, interior do Acre.

Segundo testemunhas, o caminhão seguia sentido zona rural quando se deparou com um ônibus que estava parado na estrada. Ao tentar desviar do veículo, o caminhão colidiu de frente com uma caminhonete que fazia o sentido oposto.

A caminhonete transportava 4 pessoas, incluindo uma criança de 3 anos. Um desses passageiros estava na carroceria da caminhonete e teve vários cortes profundos na cabeça. As vítimas foram identificadas como: Cícero Rodrigues, de 51 anos, Lucas Siqueira Rodrigues , de 23 anos, Lavinha Gomes de Oliveira e a criança de 3 anos. Já o motorista do caminhão teve somente escoriações leves e foi levado ao Hospital Regional do Alto Acre Raimundo Chaar.

Todos os ocupantes da caminhonete foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados ao Hospital Regional do Alto Acre Raimundo Chaar, onde receberam atendimento da equipe médica plantonista e após todos estabilizados foi solicitada a transferência de Lavinha Gomes de Oliveira, de 24 anos e Lucas Siqueira Rodrigues, de 23 anos, ambos se encontram com o quadro clínico mais grave.

A jovem sofreu um escalpelamento em 40% do couro cabeludo e uma fratura no braço esquerdo.

Já o jovem Lucas Siqueira deu entrada no Pronto-Socorro com uma fratura na perna esquerda.

Cícero Rodrigues, que dirigia a caminhonete, teve um corte pequeno no rosto e uma pancada no braço, sendo protegido pelo airbag do veículo que acionou no momento da colisão. A criança teve um corte na língua e não corre risco de morte. Já o motorista do caminhão Ivis Darlan Torres Alves, de 32 anos, não teve nenhum ferimento.