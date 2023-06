“Passarinho” não resiste e morre no PS após levar surra violenta de faccionados

Morador de rua espancado por faccionados no último dia 11, Matheus Batista Cordeiro, 34 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no Pronto-Socorro de Rio Branco na manhã desta quarta-feira 21.

Mais conhecido pelo apelido de “Passarinho”, ele foi brutalmente espancado. Ele vivia perambulando pelas ruas cometendo pequenos furtos para manter o vício de drogas.

Por essa razão, Matheus foi condenado pelo conselho da facção criminosa a levar uma surra como disciplina. Os criminoso agiram de brutal violência durante as agressões, batendo em várias partes do corpo da vítima e como prova do ato, tiveram que decepar uma orelha de Matheus.

Mesmo ferido, “passarinho” conseguiu ir até o estacionamento de uma clínica oftalmológica na Avenida Ceará onde foi socorrido e encaminhado em estado crítico ao pronto socorro da capital.