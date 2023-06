Fluminense e Atlético-MG entram em campo nesta quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília)

Acabou a espera! Após a pausa para a Data Fifa, Fluminense e Atlético-MG se enfrentam nesta quarta-feira, pela 11ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O duelo será no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), a partir das 21h30 (de Brasília), por conta das melhorias que estão sendo feitas no gramado do Maracanã – clique aqui para acompanhar tudo em Tempo Real.



Onde assistir Transmissão: TV Globo e Premiere

Tempo Real: o ge acompanha tudo do jogo – clique aqui



Sem atuar desde o dia 11 de junho, quando empatou em 2 a 2 com o Goiás na Serrinha, o Fluminense utilizou a Data Fifa para descansar e recuperar jogadores após a maratona de 21 jogos em 71 dias. Com apenas uma vitória e dois empates nos últimos oito jogos, o Flu tenta se reorganizar depois de encantar com bom futebol e sofrer uma queda brusca de rendimento principalmente por conta de desfalques. O time inicia a rodada na quinta colocação, com 17 pontos – sete atrás do líder Botafogo.

O Atlético, que abre a rodada em quarto lugar com 18 pontos, não entra em campo desde 10 de junho, no empate por 1 a 1 com o Bragantino. O frustrante empate gerou uma inesperada turbulência no clube. Isso porque o técnico Eduardo Coudet se despediu dos jogadores ainda no vestiário, informação confirmada pelo Galo no dia seguinte. Chacho estaria insatisfeito com o planejamento de saída e chegada de jogadores. As partes entraram em acordo sobre a multa e finalizaram a rescisão.

O Galo, então, acertou com Luiz Felipe Scolari. O novo treinador se apresentou ao grupo no Rio de Janeiro, na noite de terça-feira. Scolari não comandou nenhum treino ainda. Ficará no banco de reservas contra o Fluminense, mas deixará o auxiliar Lucas Gonçalves, que vinha orientando treinos desde a saída de Coudet, à vontade para dirigir a equipe.



Escalações



Fluminense – técnico: Fernando Diniz



O Fluminense terá quatro retornos importantes para a partida. Samuel Xavier, que cumpriu suspensão na última rodada, e Marcelo e Ganso, recuperados de lesão. Assim como Nino, que sentiu a coxa contra o Goiás e foi cortado da Seleção, está disponível. Por outro lado, Felipe Melo sentiu um desconforto no joelho direito e está fora. E Arias, que está com a seleção colombiana, também desfalca o time. Já André, que jogou os 24 minutos finais do amistoso Brasil x Senegal na última terça-feira, será relacionado, mas é dúvida para começar ou ficar no banco.



Provável escalação: Fábio, Samuel Xavier, Nino, David Braz e Marcelo; Martinelli, Lima e Ganso; Lelê, Keno e Cano





Quem está fora : Alexsander (coxa direita), Jorge (joelho direito), Felipe Melo (joelho direito), Manoel (suspenso por doping), Arias (na seleção colombiana);

: Alexsander (coxa direita), Jorge (joelho direito), Felipe Melo (joelho direito), Manoel (suspenso por doping), Arias (na seleção colombiana); Pendurados: Keno, Thiago Santos, André, Nino, Fábio e Fernando Diniz;

Atlético-MG – técnico: Lucas Gonçalves (interino)



Quem vai comandar o time? O auxiliar Lucas Gonçalves, que preparou a equipe nos últimos dias, ou Felipão, que teve o primeiro contato com o elenco nesta terça-feira? Scolari ficará no banco, mas deixará Lucas Gonçalves à vontade para orientar os jogadores. Na lista de relacionados, Alan Kardec e Igor Rabello são as novidades depois de longo período se recuperando de lesão. O zagueiro Nathan Silva foi vendido e não atua mais pelo clube.



Provável escalação: Everson, Mariano, Jemerson e Bruno Fuchs, Guilherme Arana (Rubens), Battaglia, Zaracho, Hyoran, Pavon, Paulinho e Hulk





Quem está fora: Allan e Pedrinho (departamento médico), e Maurício Lemos (com a seleção uruguaia)

Pendurados: Mariano, Everson e Vargas;

Arbitragem Árbitro: Ramon Abatti Abel (Fifa-SC).

Assistente 1: Alex dos Santos (SC).

Assistente 2: Henrique Neu Ribeiro (SC).

Árbitro de Vídeo (VAR): Rodolpho Toski Marques (Fifa-PR).







Fonte: ge