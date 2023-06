Bahia e Palmeiras medem forças nesta quarta-feira pela 11ª rodada do Brasileirão

O treinador Renato Paiva não poderá contar com Ryan, suspenso, mas Chávez está recuperado de problema no tornozelo e pode ir a campo. Acevedo deve voltar ao time, após cumprir suspensão na última partida. O zagueiro Marcos Victor e o atacante Ademir também estão recuperados e à disposição, mas David Duarte está vetado e passará por cirurgia no joelho esquerdo. Com isso, Paiva pode improvisar o volante Rezende como zagueiro ou sair do 3-4-3 para uma formação com mais um atleta no meio-campo.

Time provável: Marcos Felipe; Kanu, Vitor Hugo e Rezende; Cicinho, Acevedo, Thaciano, Cauly e Chávez; Kayky e Everaldo.

Desfalques: Ryan (suspenso); Jacaré, Biel, Yago Felipe, Matheus Bahia, David Duarte e Raul Gustavo (lesão);



Pendurados: Cicinho, Vitor Hugo, Biel e Ademir.



Palmeiras – Técnico: Abel Ferreira



O Palmeiras deve ter alguns desfalques para o duelo desta noite. Quatro dos cinco convocados por seleções para a data Fifa não devem entrar em campo. Weverton, Raphael Veiga, Rony e Piquerez, que tiveram compromissos nesta terça por Brasil e Uruguai, respectivamente, devem ser preservados.