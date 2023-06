Santos x Corinthians: onde assistir ao vivo, horário, escalações prováveis e arbitragem

+ Veja a tabela do Campeonato Brasileiro

O Santos vem de uma sequência negativa na temporada e no Brasileirão: já são oito partidas sem vencer, sendo quatro na competição nacional, com eliminações na Copa do Brasil e Sul-Americana, além da queda para a 13ª colocação no Brasileiro. A situação do clube motivou um protesto das torcidas organizadas no último sábado, o que aumentou a pressão para o clássico.

O momento do Corinthians também não é bom. Antes da parada para a Data Fifa, o Timão teve três jogos sem vitórias: derrota para o América-MG no Brasileirão, derrota e eliminação na Conmebol Libertadores diante do Independiente del Valle e, em casa, um empate por 1 a 1 com o Cuiabá.

Será o segundo encontro entre os clubes na temporada. Pelo Paulistão, também na Vila Belmiro, os times ficaram num empate por 2 a 2.



