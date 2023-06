Bezerro nasce com três olhos em propriedade rural e chama atenção de moradores,no Acre

Moradores da comunidade Paris, localizada na zona rural de Sena Madureira, foram surpreendidos recentemente com o nascimento de um bezerro com uma mutação no rosto e três olhos. A peculiaridade do animal tem gerado discussões entre os moradores, que demonstram curiosidade e espanto diante dessa ocorrência.

Embora a mutação seja incomum, especialistas destacam que eventos desse tipo podem ocorrer em animais devido a mutações genéticas. As mutações são alterações no DNA que podem levar a características diferentes das normais, tanto em seres humanos quanto em animais.

De acordo com veterinários, é importante lembrar que nem todas as mutações são prejudiciais aos animais. Algumas mutações podem ser benignas e não causar danos à saúde do indivíduo. No entanto, é essencial monitorar a saúde do bezerro e garantir que ele receba os cuidados adequados.

