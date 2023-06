Quatro homens são presos por circular com arma de fogo na Cidade do Povo

Após uma denúncia aos policiais militares da equipe comunitária na tarde desta quarta-feira, 28, quatro pessoas foram presas portando arma de fogo na rua 27, na Cidade do Povo, em Rio Branco.

Os jovens denunciados foram: Ocimar dos Santos de Andrade; Omar Cavalcante de Souza; Mauro Cesar da Silva Parada Junior e José Gustavo Lima Ferreira, todos maiores de 18 anos.

Um deles estava usando tornozeleira eletrônica. Ao perceberem a presença da polícia, um dos quatro suspeitos correu, soltando uma arma de fogo.

Todos foram detidos e encaminhados para a Delegacia de Flagrantes. O capitão da PM Marcelo disse que por alguns dias esses jovens estavam circulando próximo a escola do bairro, o que fez com que as forças policiais intensificassem o patrulhamento na região.