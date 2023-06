Goiás visita o Santa Fe, da Colômbia, nesta quarta-feira no estádio El Campín, em Bogotá

Em busca da classificação às oitavas de final da Copa Sul-Americana, o Goiás visita o Santa Fe, da Colômbia, na noite desta quarta-feira, pela sexta e última rodada da fase de grupos. O duelo será disputado no estádio El Campín, em Bogotá, a partir das 23h (de Brasília) – clique aqui e acompanhe em Tempo Real.

Líder do Grupo G com nove pontos, o Goiás precisa manter a primeira posição para avançar direto. Se não quiser depender de outros resultados, terá de vencer. Se empatar, passar a torcer contra o Universitario, do Peru, que pega o Gimnasia La Plata, da Argentina. Em caso de derrota, o Verdão ainda poderá terminar em segundo, mas aí disputaria confronto de mata-mata contra um clube oriundo da Libertadores para saber quem fica com a vaga.

O Goiás vem de derrota no Campeonato Brasileiro. No domingo, perdeu por 2 a 0 para o Bragantino. A equipe vive situação delicada, pois está na zona de rebaixamento da Série A – 17º colocado com 11 pontos.



Na terceira posição com sete pontos, o Santa Fe precisa vencer e secar o Universitario para terminar em primeiro. Se ganhar, mas ficar em segundo, terá de disputar o mata-mata contra algum clube da Libertadores. O time colombiano não atua desde 8 de junho, quando bateu justamente o Universitario por 2 a 0 pela rodada anterior. No Colombiano, não se classificou para o quadrangular do Apertura.



Transmissão: ESPN e Star+



Escalações



Goiás – técnico: Armando Evangelista





O volante Willian Oliveira, que esteve suspenso contra o Bragantino, volta ao time no lugar do meia Guilherme. Após entrar e agradar no decorrer do último jogo, o meia Matheusinho deve ganhar a vaga de Apodi. Desta forma, o Verdão tende a ter duas modificações na formação titular.



Provável escalação: Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Sander; Zé Ricardo, Willian Oliveira, Morelli e Palacios; Matheusinho e Matheus Peixoto





Quem está fora: Ariel (expulsão), Diego (lombalgia) e Vinícius (pubalgia)

Santa Fe – técnico: Gerardo Bedoya



Provável escalação: Espitia; Viafara (Juan Roa), Marlon Torres, José Aja e Mosquera; Iván Rojas, Rivera e Jonathan Barboza; Enamorado, De La Rosa e Rodallega



Arbitragem

Árbitro: Leoadán Gonzales (URU)

Assistente 1: Horácio Ferreiro (URU)

Assistente 2: Santiago Fernandéz (URU)

Árbitro de Vídeo (VAR): Andrés Cunha (URU)



Fonte: ge