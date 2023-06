Loja de Santa Catarina faz réplica de dedo do Presidente Lula; PT estuda medidas judiciais

Uma tabacaria em Itajaí, Santa Catarina, colocou em exposição uma réplica do dedo mindinho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A foto do objeto, que viralizou nas redes sociais, foi tirada na Maktub Tabacaria e Head Shop.

O presidente municipal do PT em Itajaí, Gerd Klotz, disse que o partido estuda as medidas jurídicas e criticou a exposição do item.

“O ato em si é torpe e indigno. Visivelmente é um ato discriminatório ao presidente Lula, que perdeu um dedo em um acidente de trabalho quando ainda jovem, como milhares de trabalhadores brasileiros já foram vítimas de acidentes por falta de medidas de segurança”.

A deputada federal Ana Paula Lima (PT-SC) compartilhou em suas redes sociais a foto da vitrine da loja e fez críticas ao caso.

“Que tipo de ser humano exibe em uma vitrine de sua loja uma réplica de uma deficiência física de outro ser humano? A imagem é da rede catarinense Maktub Tabacaria e Head Shop, coloca em suas vitrines a reprodução do dedo decepado do presidente Lula. Atitude criminosa!”, afirmou a deputada.

A CNN entrou em contato com a Maktub Tabacaria e Head Shop e aguarda retorno.