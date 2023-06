Prefeitura de Rio Branco leva Programa Saúde na Escola às crianças da Hélio Melo

Em mais uma atividade do Programa Saúde na Escola (PSE), a Prefeitura de Rio Branco enviou equipes da Urap Rozangela Pimentel, na manhã dessa quarta-feira (01) na Escola Hélio Melo, bairro Calafate para uma ação de saúde com a comunidade escolar.

Para a professora Cassiane Assunção, o PSE trabalha a conscientização dentro da escola.

“A gente começa com a vacinação, verificação de caderneta, antropometria, para saber se a criança está com o peso adequado, sobrepeso ou obesidade para que a gente trate isso ainda na infância”, disse.

O funcionário público Mário Sérgio, pai do Davi, aproveitou a ação de saúde na escola do filho para atualizar a caderneta dele e do irmão menor.

“Com essas doenças antigas voltando, a gente tem que se prevenir, né? E se precaver com a vacinação, a vacina é melhor meio de se prevenir de todas as doenças. Eu acho que a prefeitura está de parabéns!”

Além da atualização da caderneta de vacina das crianças e dos profissionais da escola. houve também pesagem, aferição de pressão, atualização do Bolsa Família, palestras sobre alimentação saudável com nutricionistas e sobre saúde bucal.

A professora Anunciada de Souza aproveitou para fazer testes rápidos e aferir a pressão.

“É importantíssimo porque para a gente que trabalha, e para os pais também que não têm essa oportunidade, principalmente agora que as crianças estão na escola, os pais estão trabalhando, a gente não pode sair da escola. Se a equipe vem até nós, com certeza facilita a nossa vida.”

O diretor Arnold Torres também acredita ser muito importante essa ação.

“É a segunda vez que a Urap está aqui, e é de grande importância pois aproxima ainda mais a escola da comunidade e também a saúde.”

Em seguida foi servida a merenda com muitas frutas e outros alimentos saudáveis. Na sala de aula, os alunos puderam assistir a uma palestra sobre nutrição.