Dois são apreendidos por tráfico de entorpecentes em Xapuri

Agentes lotados na Delegacia de Polícia Civil de Xapuri prenderam nessa quarta-feira, 31, um homem de 27 anos e apreenderam um adolescente de 17 anos, ambos em flagrante, por tráfico de drogas, no bairro Laranjal.

De acordo com as investigações, o maior utilizava adolescentes para vender e entregar drogas em diversos locais da cidade. No momento da prisão o suposto traficante estava em posse de 85 tabletes de maconha embalados para venda e uma barra grande que seria dividida em porções menores.

As investigações apontam que a droga era comprada em Brasiléia para ser revendida em Xapuri.

Na casa do adulto ainda foram encontrados diversos materiais para embalagem do entorpecente. Ambos foram conduzidos para a delegacia de Polícia Civil do município de Xapuri para os procedimentos de praxe.