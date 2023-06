São Paulo x Sport: onde assistir ao vivo, horário, escalações prováveis e arbitragem

Desfalques: Ferraresi (cirurgia no joelho direito), Talles Costa (sutura no menisco do joelho direito), Moreira (transição após cirurgia no joelho esquerdo), Igor Vinícius (transição após cirurgia no púbis), Welington (cirurgia no tornozelo esquerdo), Galoppo (cirurgia no joelho esquerdo), Jandrei (fratura no quinto dedo da mão esquerda), Erison (transição após estiramento em fibrose da coxa esquerda), Rodrigo Nestor (fadiga muscular).

Pendurados: Rafinha e Rodrigo Nestor.

Provável escalação: Rafael, Rafinha, Diego Costa (Arboleda), Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia, Gabriel Neves, Alisson e Marcos Paulo; Luciano e Calleri.



Sport – técnico: Enderson Moreira

Em meio ao inchaço de calendário, o Sport tem acumulado mudanças na escalação. Dessa vez, o zagueiro Rafael Thyere e o lateral-direito Ewerthon ficam novamente à disposição do técnico Enderson Moreira. O primeiro deles deve ser titular, mandando Alisson para o banco de reservas.

O volante Fabinho, expulso no confronto de ida, cumpre suspensão e será desfalque – Fábio Matheus ou Pedro Martins entram. Já Vagner Love virou dúvida de última hora, com desconforto muscular na coxa, e dificilmente joga – ele não viajou com a delegação e deve ir pra capital paulista só nesta quinta.

Desfalques: volante Fabinho, que cumpre suspensão após ser expulso no primeiro jogo; atacante Facundo Labandeira está em recuperação de cirurgia.

Provável escalação: Renan; Eduardo (Ewerthon), Rafael Thyere, Sabino e Felipinho; Ronaldo, Fábio Matheus e Jorginho; Luciano Juba, Fabrício Daniel (Love) e Wanderson.



Arbitragem

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes (FIFA-RJ)

Assistente 1: Luanderson Lima dos Santos (FIFA-BA)

Assistente 2: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

Quarto árbitro: Douglas Marques das Flores (SP)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (VAR-FIFA)







Fonte: ge