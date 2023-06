Flamengo e Fluminense disputam vaga hoje nas quartas de final da Copa do Brasil

Depois de um 0 a 0 no jogo de ida, Flamengo e Fluminense decidem vaga para as quartas de final da Copa do Brasil, nesta quinta-feira, às 20h (de Brasília), no Maracanã. O jogo terá transmissão de sportv e Premiere para todo o Brasil. O ge também acompanha a partida em Tempo Real com vídeos exclusivos e melhores momentos. (CLIQUE AQUI PARA ASSISTIR)

Onde assistir

Transmissão: sportv e Premiere (para todo o Brasil)

Tempo Real: o ge acompanha a partida lance a lance e com vídeos exclusivos (CLIQUE AQUI E ACOMPANHE)

O Flamengo chega para esta partida com a sua maior sequência de invencibilidade no ano – seis jogos: três vitórias e três empates. O momento, porém, está longe de ser de paz no Ninho do Urubu. Diferenças existentes dentro do grupo vieram à tona nos últimos dias.

Sampaoli não terá vida fácil para escalar o time. Os últimos dias foram de incerteza em relação à presença de Arrascaeta, Pedro, Bruno Henrique e Everton Ribeiro na lista de relacionados. Ribeiro, em recuperação de lesão no músculo anterior da coxa esquerda, deve ficar fora.



O Fluminense chega ao clássico tentando espantar a má fase. Sem vencer e sem marcar há quatro jogos, o time vive o período mais conturbado do ano. Ainda com muitas baixas, sem poder com Keno e Alexsander, lesionados, o técnico Fernando Diniz tenta recuperar o bom futebol para reencontrar as vitórias e avançar para as quartas de final.



Escalações prováveis



Flamengo – Técnico: Jorge Sampaoli



O técnico argentino mantém o mistério na escalação até o dia da partida, principalmente em função do treinamento que será realizado na manhã do jogo, mas a principal formação treinada durante a semana aponta três zagueiros com David Luiz entre Fabrício Bruno e Léo Pereira. Gabigol será o único atacante, mas o time será definido na atividade da manhã desta quinta.

Time provável: Matheus Cunha; Fabrício Bruno, David Luiz e Léo Pereira; Wesley, Thiago Maia, Erick Pulgar, Gerson, Arrascaeta e Ayrton Lucas; Gabigol.

Quem está fora: : Matheuzinho (recuperação de cirurgia na tíbia da perna esquerda) e Marinho (afastado por indisciplina).

Pendurados: ninguém.

Fluminense – técnico Fernando Diniz O técnico Fernando Diniz tem problemas para montar a equipe diante do Flamengo. Sem Felipe Melo, suspenso, Manoel volta a fazer dupla de zaga com Nino. Keno e Alexsander, ainda em recuperação de lesão, estão fora.

Marcelo era dúvida para o jogo, mas o Fluminense divulgou a lista de relacionados sem o lateral-esquerdo. Ele não participou dos últimos jogos e treinos com a equipe. Guga deve entrar improvisado na função.

Provável escalação: Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manoel e Guga; André, Martinelli, Lima e Ganso; Arias e Cano. Quem está fora: Jorge (joelho direito), Marrony (coxa), Keno (coxa esquerda), Alexsander (joelho esquerdo), Marcelo (panturrilha), Lelê (jogou Copa do Brasil pelo Volta Redonda), Thiago Santos (jogou Copa do Brasil pelo Grêmio) e Felipe Melo (suspenso).

Pendurados: ninguém.

Arbitragem Árbitro: Raphael Claus (FIFA/SP)

Assistentes: Neuza Ines Back (FIFA/SP) e Alex Ang Ribeiro (FIFA/SP)

VAR: Rafael Traci (SC)

Quarto árbitro: Bruno Mota Correia (RJ)



Fonte: ge