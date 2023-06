Com gols de Arrascaeta e Gabigol, Flamengo bate o Fluminense e avança na Copa do Brasil

O Flamengo voltou para o segundo tempo com mais eficiência na marcação ofensiva e provocou alguns erros do Fluminense que quase complicaram a equipe tricolor. Fernando Diniz foi para o tudo ou nada e passou a retirar homens da defesa para colocar jogadores mais ofensivos. John Kennedy, Isaac, Alan e Artur povoaram o ataque e empurrou o time rubro-negro de volta à defesa. Mesmo com as mudanças, entretanto, o Fluminense não conseguia transpor a retranca e exagerou em tentativas de bola aérea. Maior arma da equipe, Cano ficou isolado na frente. Mesmo com o time exaurido, o Rubro-Negro conseguiu aproveitar as brechas deixadas no campo tricolor para levar perigo. Em um só momento, o Flamengo teve três finalizações perigosas. Primeiro com Gerson que ficou de cara com Fábio e chutou em cima do goleiro, Cebolinha pegou a sobra e chutou na trave e Gabigol completou para defesa de Fábio. Fabrício Bruno também teve um gol salvo na linha. Mas, por fim, Gabigol pegou a sobre de um chute ruim de Cebolinha para ampliar o resultado e sacramentar a classificação do time de Sampaoli.

