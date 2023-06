São Paulo toma virada do Sport, mas garante classificação nos pênaltis no Morumbi

São Paulo e Sport fizeram um primeiro tempo equilibrado no Morumbi. Em desvantagem por ter perdido em casa por 2 a 0, os visitantes tentaram pressionar o São Paulo, o que também abriu espaços para os anfitriões. Os tricolores saíram na frente com um golaço: após erro da defesa do Sport, Michel Araújo tabelou com Luciano e fez um golaço. Os pernambucanos não desistiram e continuaram em cima do São Paulo. No fim do primeiro tempo, Alisson Cassiano pegou um rebote na pequena área e empatou.

Segundo tempo

O empate no fim do primeiro tempo empurrou o Sport para o improvável. Em dois lances muito parecidos, um no começo e outro no fim da etapa final, Sabino marcou duas vezes e levou a decisão para os pênaltis. Os gols saíram de escanteio, ambos batidos do lado esquerdo e com o zagueiro desviando no primeiro pau.