No Acre, Receita libera mais de R$ 22 milhões no 2º lote de restituição do IR nesta sexta

A Receita Federal abrirá nesta sexta-feira, 23, a partir das 10h, consulta ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2023.

No Acre, 15.163 mil contribuintes terão direito ao crédito financeiro.

Além das restituições referentes ao IRPF 2023, este lote também abrange restituições residuais de exercícios anteriores.

O crédito bancário para um total de 5.138.476 contribuintes em todo o país será realizado no dia 30 de junho, somando o valor total de R$ 7,5 bilhões. No Estado, o valor total é de R$ 22.377.248,81.

De acordo com o órgão tributário, o montante será destinado a contribuintes com prioridade, incluindo 130.088 idosos acima de 80 anos, 978.397 contribuintes entre 60 e 79 anos, 70.589 contribuintes com deficiência física ou mental ou doença grave, 468.889 contribuintes cuja principal fonte de renda seja o magistério e, por fim, 3.490.513 contribuintes que não possuem prioridade legal, mas que optaram pela Declaração Pré-preenchida ou pelo recebimento da restituição via PIX.

Para verificar se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar a página da Receita Federal na internet (www.gov.br/receitafederal), clicar em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, em “Consultar a Restituição”.

A Receita Federal também disponibiliza um aplicativo para tablets e smartphones, que permite consultar diretamente nas bases do órgão informações sobre a liberação das restituições do IRPF e a situação cadastral de um CPF.

Com informações A Gazeta do Acre