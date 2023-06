Governo inaugura iluminação do Aeroporto de Feijó e assina convênio para melhoria de ramais

Para marcar a inauguração da iluminação noturna do aeródromo de Feijó, o governador Gladson Cameli realizou a primeira decolagem da estrutura.

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagens (Deracre), inaugurou a iluminação nesta sexta-feira, 9, em Feijó.

Com 1.200 metros de extensão, a estrutura foi revitalizada com recursos próprios que somam R$ 4 milhões.

“Nesta gestão, temos realizado investimentos em diversos aeródromos do Estado. Garantimos, com a iluminação noturna, que em uma situação de emergência essa estrutura possa ser utilizada para um resgate rápido”, frisou o governador Gladson Cameli.

O governante destacou ainda a criação do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), que é fundamental no resgate e transporte de passageiros no Acre.

“A pista foi homologada pela Agência Nacional de Aviação Civil. Hoje temos apenas a inauguração formal, no primeiro dia em que as obras foram concluídas tivemos uma emergência que foi prontamente atendida, mostrando a importância desse investimento”, declarou Sócrates Guimarães, presidente interino do Deracre.

Além disso, também foi assinado um termo de convênio com a Prefeitura de Feijó para a realização do repasse financeiro para que o município execute a recuperação de ruas e ramais da cidade. O investimento foi de R$ 250 mil, e vai atingir direta e indiretamente a melhoria da qualidade de vida de cerca de 38 mil pessoas.

“Este é um momento muito importante para o município de Feijó, pois vidas não têm preços, então é excelente ver um trabalho que após a conclusão, em dois meses salvou a vida de 20 pessoas através do transporte aéreo em Feijó”, observou o presidente da Assembleia Legislativa do Acre, o deputado estadual Luiz Gonzaga.

O prefeito de Feijó, Kiefer Cavalcante, destacou o empenho do governo em realizar uma obra tão importante para a população que vai se beneficiar de voos noturnos no aeródromo.

O comandante do Ciopaer, Jonas Souza, foi o primeiro piloto a realizar um voo noturno na pista de Feijó.

“Tenho vinte anos de aviação e é um privilégio poder realizar esse pouso, e a iluminação noturna vai ser essencial para salvar vidas nessa região”, declarou.