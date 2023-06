Manchester City e Inter de Milão decidem a Champions League

Campeão europeu duas vezes com o Barcelona (2008/09 e 2010/11), Guardiola sabe que favoritismo não ganha jogo. Entre aquelas duas conquistas, no auge do “tiki taka”, o treinador espanhol viu o Barça parar na semifinal justamente contra a Inter de Milão, que levantou naquela temporada sua última Champions, dirigida na época pelo português José Mourinho.